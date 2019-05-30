«نفط الهلال» متفائلة بالتوسعات وتحصيل المستحقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال مجيد حميد جعفر هو، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، إن السعر الحالي للنفط الذي يناهز 70 دولاراً للبرميل، من شأنه أن يحقق توازناً جيداً بين احتياجات البلدان المنتجة والمستهلكة، ويوفر عوائد مالية كافية على الاستثمارات الرامية إلى رفع إنتاج النفط، دون التأثير سلباً في فرص نمو أسواق النفط. وكشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال، وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، في حوار مع «الخليج»عن خطط لرفع الإنتاج إلى أكثر من الضعف خلال عامين أو ثلاثة في كردستان العراق.جعفر متفائل بشأن الوضع في مصر مع مواصلة مساعي تحصيل المستحقات المتأخرة عبر الحوار، وبالمقابل أشار إلى رفع قضية تحكيم أخرى في إيران لتقييم وتحديد الأضرار خلال الفترة من 2014 إلى 2030 وهي نهاية مدة العقد، وهناك تقدم مُحرَز على صعيد التحكيم في إيران.

وتالياً نص الحوار:

*مع تصاعد التوتر في المنطقة وبالأخص بين الولايات المتحدة وإيران، هل سيكون هناك تأثير مباشر في تدفقات النفط والأسعار؟

- تتأثر أسواق النفط عادة ببعض الاعتبارات الجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات التسعير. وتشهد الكثير من البلدان المنتجة للنفط حالياً أحداثاً وتطورات قد تؤثر في الإنتاج، كما هو الحال في إيران وفنزويلا والسودان والجزائر وليبيا على سبيل المثال. ومن ناحية أخرى، يواصل إنتاج الولايات المتحدة نموه بمعدلات تتجاوز التوقعات، فضلاً عن استمرار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج المنظمة مثل روسيا، وهي عوامل تدعم استقرار السوق إلى حد كبير.

وأعتقد أن السعر الحالي الذي يناهز 70 دولاراً للبرميل يحقق توازناً جيداً بين احتياجات البلدان المنتجة والمستهلكة، ويوفر عوائد مالية كافية على الاستثمارات الرامية لرفع إنتاج النفط، دون التأثير سلباً في فرص نمو أسواق النفط في ظل استمرار النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.

*هل هناك متغيرات في قطاع النفط والغاز نتيجة لضغوط التغير المناخي أو التقنيات الجديدة؟

- هناك بالطبع قلق عالمي متزايد بشأن آثار زيادة انبعاثات الكربون على تغير المناخ والحاجة إلى حلول تنموية أكثر استدامة في المستقبل، وأنا أتفق تماماً مع هذا التوجه. لكن ما يُقلقني هو أن هناك بعض القوى السياسية في أوروبا وأماكن أخرى حول العالم، تهاجم صناعة النفط والغاز وتُلقي باللوم عليها، باعتبارها السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بينما كان قطاع النفط والغاز، في رأيي، محركاً مهماً لتطور البشرية وتقدمها خلال القرن المنصرم، وسيواصل الاضطلاع بدور مهم في تحقيق التنمية المستدامة لعقود قادمة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ونحن نشهد استمرار نمو الطلب على النفط مدفوعاً بتنامي قطاع البتروكيماويات وتوسع خدمات النقل الجوي والبري والبحري، على الرغم من التقدم الذي يحرزه قطاع السيارات الكهربائية. ويؤدي الغاز الطبيعي دوراً حيوياً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الوقود، وهو مكمّل ضروري لمصادر الطاقة المتجددة، كما أكدت ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي حددت نسبة متساوية للغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء.

وقد نهضت الإمارات في اعتقادي بدور ريادي عالمي مهم في مجال سياسات الطاقة الحكيمة، واستكشاف جميع الحلول بشكل متوازٍ، وهذا هو المطلوب. وينبغي ألا ننسى كذلك أن هناك نحو مليار شخص حول العالم يعيشون اليوم بدون كهرباء في قارتي آسيا وإفريقيا، واضعين في الاعتبار أن التحول من استخدام الفحم إلى الغاز الطبيعي الأنظف في مدن آسيوية نامية، مثل بكين أو دلهي أو جاكرتا، أدى إلى تحسن كبير في جودة الهواء وانبعاثات الكربون.

وبالمثل، حققت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة انخفاضاً متسارعاً في الانبعاثات الكربونية، بفضل الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الفحم. ونحن في منطقتنا بحاجة إلى فهم أفضل لهذه الاتجاهات التقنية الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية وتبنيها.

*أعلنتم مؤخراً عن عقد جديد لبيع الغاز وضخّ مزيد من الاستثمارات في إقليم كردستان العراق، هل تثقون بمناخ الاستثمار هناك على الرغم من التحديات السابقة؟

- نعم، فقد احتفلنا في شهر نوفمبر من العام الماضي بمرور 10 أعوام على الإنتاج المستمر للغاز والسوائل النفطية من قِبل شركتي «نفط الهلال» و«دانة غاز» في إقليم كردستان العراق، على الرغم من كل التحديات التي أشرت إليها. ومنذ التوصل إلى تسوية مع حكومة إقليم كردستان في صيف عام 2017، حققنا بالفعل زيادة في الإنتاج بنسبة 30%. كما أننا نخطط لرفع الإنتاج إلى أكثر من الضعف خلال عامين أو ثلاثة، من 400 مليون قدم مكعب يومياً في الوقت الحالي إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً. ولتحقيق ذلك الهدف، نقوم حالياً بحفر 3 آبار استكشافية عميقة في المنطقة لتأكيد مزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكنها زيادة مستوى إنتاجنا في السنوات القادمة. وقد تحسن الوضع السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان والعراق ككل بشكل كبير عما كان عليه قبل بضع سنوات، والأهم من ذلك أننا نحصل مستحقاتنا بالكامل دون أي تأخير، وليست لدينا حالياً أي متأخرات. وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط، فإن هذا يمنحنا الثقة لزيادة استثماراتنا وتوسيع نطاقها لتحقيق المزيد من النمو، حيث لا يزال هناك طلب كبير على الغاز والكهرباء والوقود السائل لم تتم تلبيته.

أعلنت «دانة غاز» و«نفط الهلال» مؤخراً عن تلقيهما حكماً لصالحهما في دعوى تحكيم ضد مجموعة «إم أو إل» المجرية، والتي تعد شريكاً في مشروع غاز كردستان. لماذا تصل *الكثير من قضاياكم إلى مرحلة التحكيم؟

- إن عقود النفط والغاز هي عقود متخصصة وعالمية بطبيعتها، مبنية على حقوق قانونية واضحة وطويلة الأجل. وفي بعض الأحيان نواجه تحديات مع بعض الحكومات أو بعض المسؤولين فيها الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية أو القانونية. وأحياناً قد يحدث ذلك مع الشركات الغربية العملاقة التي تشعر أنها تستطيع تجاهل حقوق الشركات الإقليمية؛ لذلك فنحن بحاجة إلى حماية تلك الحقوق عبر التحكيم الدولي الذي يشتمل عادة جميع العقود حسبما تنص عليه الاتفاقيات ذات الصلة، والحمد لله ننجح في كل مرة عندما نسعى إلى تحصيل بعض حقوقنا التعاقدية. ونحمد الله على أن مقرنا الرئيسي يقع في الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة تُعلي سيادة القانون وتدعم قيادتها الرشيدة وحكوماتها حقوق ومصالح شركات القطاع الخاص المحلية داخل الإمارات وخارجها.

*ما الصعوبات التي تواجهكم في مصر وهل تفكرون في تصعيد المطالبات بمستحقاتكم المالية إلى المحاكم الدولية؟ دانة غاز تستلم نصف مستحقاتها في مصر.

- تستثمر «دانة غاز» في مصر منذ 12 عاماً وتعد واحدة من أكبر منتجي الغاز في البلاد في ظل ما يشهده القطاع فيها من نمو وتطور كبيرين. وبعد أحداث عام 2011، عانى قطاع النفط والغاز تأخر المدفوعات وتباطؤ الاستثمارات بشكل كبير، إلى جانب مشاكل أخرى استمرت لأكثر من 5 سنوات كاملة. وقد شهدنا مؤخراً، وخاصة خلال العام الماضي، تحسناً ملحوظاً على هذا الصعيد، حيث تسلمنا أكثر من نصف مستحقاتنا وأعلنت شركة دانة غاز منذ أيام بدء أعمال الحفر في المياه العميقة في بئر «ميراك» الاستكشافي الذي تشير التقديرات إلى احتوائه على احتياطيات تصل إلى 4 تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي المحتملة في حال كانت نتائج الحفر إيجابية. ولذلك، فنحن لا نزال متفائلين بشأن الوضع في مصر ونُدير بعناية التزاماتنا الاستثمارية، مع مواصلة مساعينا لتحصيل مستحقاتنا المتأخرة عبر الحوار المستمر مع المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

أعلنت دانة غاز مؤخراً نتائج ربع سنوية إيجابية بعد ما تكبّدت خسائر العام الماضي، وأكدت عزمها توزيع أرباح سنوية أخرى على المساهمين. فهل تتوقع أن يستمر هذا التقدم، *وماذا عن الأنباء التي تتحدث عن احتمال سعيكم للإدراج في بورصة لندن؟

- أعلنت شركة دانة غاز مؤخراً عن زيادة بنسبة 150% في الأرباح الفصلية. ويعود ارتفاع صافي الأرباح بشكلٍ أساسي إلى زيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، وخفض تكاليف التمويل بعد نجاح برنامج إعادة هيكلة الصكوك وشرائها العام الماضي، فضلاً عن تحسن أسعار النفط. وجاءت خسائر العام الماضي على خلفية عمليات إهلاك وإطفاء لأصول غير نقدية في الشارقة ومصر، ولكن الشركة كانت لا تزال في وضع إيجابي من حيث تحقيق الإيرادات، كما أنها تتمتع اليوم بوضع نقدي جيد وانخفاضٍ في حجم مديونيتها. وارتفعت الأرباح السنوية مقارنة بالعام الماضي، وأعلنت الشركة عزمها مواصلة توزيع الأرباح، وكذلك طلب الموافقة على إعادة شراء أسهمها. وبالنسبة للإدراج في بورصة لندن، فإن مجلس الإدارة يعكف حالياً على دراسة مختلف الخيارات للوصول إلى أفضل صيغة لهيكلة لرأس المال، وتعزيز القيمة لصالح المساهمين، بما في ذلك إمكانية الإدراج في بورصة لندن. ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد حتى الآن.

*هل من جديد في مسار التحكيم في القضايا العالقة مع إيران؟

- كما تعلمون وقد تم إعلانه سابقاً، فزنا بقرار التحكيم عام 2014، وقد أقرّت المحكمة أن العقد كان ساري المفعول ومُلزِماً، وأن شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) انتهكت التزاماتها بتسليم الغاز. ثم انتقلنا إلى مرحلة تقييم الأضرار ونحن في صدد انتظار القرار النهائي من هيئة التحكيم. وفي الوقت نفسه، شرعنا في رفع قضية تحكيم أخرى لتقييم وتحديد الأضرار خلال الفترة من 2014 إلى 2030، وهي نهاية مدة العقد. وهناك تقدم مُحرز على صعيد كلا القضيتين، وسنقوم بالإفصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بذلك فور الحصول عليها.

*هل هناك أي توجهات لدخول أسواق إقليمية جديدة في المنطقة كسوريا أو لبنان على سبيل المثال؟

- نواصل استكشاف فرص جديدة في جميع أنحاء المنطقة، في ظل إتاحة بعض الدول المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، وتفضيل بعض الشركات الغربية تقليص أعمالها أو بيع مراكزها في منطقتنا، بسبب المخاطر المتصورة أو الفرص البديلة في بلدانها كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بعض الدول، مثل سوريا وليبيا، لا تزال بحاجة إلى وضع نهاية لما تشهده من صراعات، وتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي قبل أن يصبح الاستثمار في قطاع النفط والغاز ممكناً. ونحن نرى كيف تمكن العراق من امتلاك إمكانات عالية وتوفير بيئة استثمارية مواتية، بعد نجاحه في رفع حجم الإنتاج إلى ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً، وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

*أدنوك تقوم بطرح مناطق جديدة للاستكشاف والتنقيب، فهل لديكم تطلعات للعمل في أبوظبي؟

- دولة الإمارات هي موطننا ومقرنا ولدينا عقود من الخبرة التشغيلية هنا في الشارقة، سواء بري أو بحري. ونعكف حالياً على تقييم هذه الفرصة من قبل أدنوك وقمنا كذلك بشراء حزمة البيانات خلال الجولة الأخيرة. وقد اتخذت أدنوك خطوات مهمة لتعزيز الكفاءة واعتماد تقنيات جديدة وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز في أبوظبي. وهناك حاجة فعلية لمثل تلك الخطوات عموماً في منطقتنا من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة مع نمو إنتاج النفط والغاز من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.