«نماء» تدعو القياديات للمشاركة ببرنامج «أثينا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



وجهت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع المؤسسة العالمية «منتدى المفكرين العالميين» في العاصمة البريطانية لندن، دعوة للنساء الطموحات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانتساب إلى برنامج «أثينا» التوجيهي 2019 الذي يهدف إلى بناء جيل من القياديات النسائية المتميزة، وتمكينهنّ على الصعيد المهني والشخصي.

ويسعى برنامج «أثينا» إلى تدريب وتأهيل 100 امرأة من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بحلول عام 2020، ومنحنهنّ فرصة اكتساب خبرات ومهارات جديدة تسهم في توسيع مداركهنّ، وإثراء خبراتهنّ، وفتح آفاق واعدة أمامهنّ؛ لتحقيق التميز والنجاح المهني.

وتفتح الدورة الجديدة من البرنامج باب المشاركة أمام 30-40 امرأة؛ حيث يستمر على مدى ثمانية شهور، ويتضمن جلسات استشارية وتوجيهية فردية لتنمية وإثراء مسيراتهن المهنية وتطوير مهاراتهن الشخصية، من الجلسات التي يقدمها نخبة من الموجهين والخبراء الدوليين في عدة مجالات، لمساعدتهنّ على التطوير من أنفسهن ومهاراتهن وبناء شبكات المعارف والتعاون وتبادل الأفكار وتعزيز ثقتهنّ بأنفسهنّ، ومناقشة نتائج البحوث، واستكشاف فرص العمل.

شروط الانتساب إلى برنامج «أثينا» التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

للتأهل إلى برنامج «أثينا» التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب أن يكون عمر المشاركة 22 عاماً وما فوق، وأن يكون مكان سكنها في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس، أو لديها خمسة أعوام من الخبرة المهنية، وأن تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وسيتم تعيين موجه أو موجهة لكل مشاركة، وسيعمل الموجه مع المشاركة معاً خلال الجلسات على تطوير قدرات المشاركات المهنية والشخصية للمنتسبات في 8 مجالات للتوجيه؛ هي: الحوكمة والمؤسسات الحكومية، والقيادة المسؤولة، والإعلام، وريادة الأعمال، والعمل في الشركات، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات غير الربحية، والعلوم.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «تعكس شراكتنا مع منتدى المفكرين العالميين لإطلاق برنامج «أثينا»، تطلعات المؤسسة ومساعيها المتواصلة إلى تمكين المرأة محلياً ودولياً، وصقل مهاراتها ودعمها؛ لتحقيق النجاح والتفوق المهني».

وأضافت: «تنطلق المؤسسة في مساعيها من رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، التي تؤمن بإمكانات المرأة الكبيرة، وقدرتها على تحقيق إنجازات مهمة، والقيام بدور محوري على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».