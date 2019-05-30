عجمان.. مشاريع تنموية تعزز الجاذبية الاستثمارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت إمارة عجمان خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية ونهضة حضارية، رسم خطوطها الاستراتيجية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وأشرف على متابعة تنفيذها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وتمضي عجمان بخطى واثقة، وخطط استراتيجية مدروسة؛ لتحقيق التميز والريادة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كافة؛ عبر حزمة من المشروعات التنموية الجديدة، التي يتم تشييدها في مختلف مناطق الإمارة.

وترصد وكالة أنباء الإمارات ( وام) في التقرير التالي أبرز المشاريع التطويرية قيد التنفيذ في إمارة عجمان، التي تشكل إضافة مميزة من شأنها تحسين الواقع الخدمي في الإمارة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية فيها.



مارينا عجمان

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تراهن إمارة عجمان على «مشروع مارينا عجمان»، الذي يتم تطويره على 6 مراحل بكُلفة إجمالية تبلغ مليار درهم؛ لتعزز مسيرة القطاع السياحي؛ وذلك وفق توجهات الحكومة لرفع الناتج المحلي في الإمارة، وتطوير البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية.

ويضم المشروع وحدات عقارية متعددة الاستخدامات، ومحال تجارية، يتوقع أن تستقطب ملايين الزوار سنوياً، خاصة أنها تقع على إطلالة الفنادق على طول الكورنيش، وتتميز بموقعها في وسط الإمارة، ما يسهل الوصول إليها للقادمين من إماراتي الشارقة وأم القيوين.

ويتضمن المشروع عناصر مكملة له مثل أكبر نافورة راقصة على أنغام الموسيقى؛ لذلك فإن موقع المحال التجارية يصلح لإقامة المهرجانات السياحية والترفيهية وتنظيم الاحتفالات الموسمية في الأعياد واليوم الوطني، كما توجد مساحة خالية خصصت لإقامة الأكشاك الصغيرة المتحركة، وبالتالي إمكانية تنظيم معارض مختلفة. تراهن إمارة عجمان على «مشروع مارينا عجمان»، الذي يتم تطويره على 6 مراحل بكُلفة إجمالية تبلغ مليار درهم؛ لتعزز مسيرة القطاع السياحي؛ وذلك وفق توجهات الحكومة لرفع الناتج المحلي في الإمارة، وتطوير البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية.ويضم المشروع وحدات عقارية متعددة الاستخدامات، ومحال تجارية، يتوقع أن تستقطب ملايين الزوار سنوياً، خاصة أنها تقع على إطلالة الفنادق على طول الكورنيش، وتتميز بموقعها في وسط الإمارة، ما يسهل الوصول إليها للقادمين من إماراتي الشارقة وأم القيوين.ويتضمن المشروع عناصر مكملة له مثل أكبر نافورة راقصة على أنغام الموسيقى؛ لذلك فإن موقع المحال التجارية يصلح لإقامة المهرجانات السياحية والترفيهية وتنظيم الاحتفالات الموسمية في الأعياد واليوم الوطني، كما توجد مساحة خالية خصصت لإقامة الأكشاك الصغيرة المتحركة، وبالتالي إمكانية تنظيم معارض مختلفة. مجمع جراند مول



يعد «مشروع مجمع جراند مول» أحد أبرز المشاريع التطويرية التي تشهدها إمارة عجمان، والذي يضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلا ومستشفى ومجموعة مطاعم إلى جانب عدد من دور السينما؛ وذلك بكُلفة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم.

ويضم المشروع برايم ميديكال سنتر إلى جانب مركز خدمات طوارئ متطور ومركز بريمير التشخيصي ومجموع صيدليات إضافة إلى 90 من المحال التجارية وتسع قاعات سينما، كما يضم برجاً للمكاتب التجارية وآخر سكنياً فيه أكثر من 409 شقق، وستة طوابق مواقف سيارات، ومركز «ويست زون» للتسوق ومجموعة مطاعم عالمية.

ويقام المشروع في موقع متميز وسط مدينة عجمان على شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويعد معلماً بارزاً في تاريخ إنجازات إمارة عجمان ومؤسسة عقار؛ وذلك لما يحتوي عليه من متاجر ومراكز صحية وشقق سكنية ومواقف، وغيرها من الخدمات التي ستسهل من وصول المتسوقين للمجمع بكل سهولة ويسر، ويوفر مجمع جراند مول قيمة متميزة واستثنائية ضمن بيئة تسوق مريحة. يعد «مشروع مجمع جراند مول» أحد أبرز المشاريع التطويرية التي تشهدها إمارة عجمان، والذي يضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلا ومستشفى ومجموعة مطاعم إلى جانب عدد من دور السينما؛ وذلك بكُلفة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم.ويضم المشروع برايم ميديكال سنتر إلى جانب مركز خدمات طوارئ متطور ومركز بريمير التشخيصي ومجموع صيدليات إضافة إلى 90 من المحال التجارية وتسع قاعات سينما، كما يضم برجاً للمكاتب التجارية وآخر سكنياً فيه أكثر من 409 شقق، وستة طوابق مواقف سيارات، ومركز «ويست زون» للتسوق ومجموعة مطاعم عالمية.ويقام المشروع في موقع متميز وسط مدينة عجمان على شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويعد معلماً بارزاً في تاريخ إنجازات إمارة عجمان ومؤسسة عقار؛ وذلك لما يحتوي عليه من متاجر ومراكز صحية وشقق سكنية ومواقف، وغيرها من الخدمات التي ستسهل من وصول المتسوقين للمجمع بكل سهولة ويسر، ويوفر مجمع جراند مول قيمة متميزة واستثنائية ضمن بيئة تسوق مريحة. الحي التراثي



يمثل مشروع تطوير الحي التراثي في عجمان إضافة حقيقية للمشاريع السياحية في الإمارة ووجهة استثمارية تتناسب مع تطلعات المستثمرين في عجمان؛ حيث يشتمل المشروع الذي تبلغ كلفته 25 مليون درهم، على نماذج مختلفة من الفرص الاستثمارية بمختلف المساحات والاستخدامات بأسعار تنافسية دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقع المشروع في المنطقة التاريخية للإمارة ويمتد على مساحة تبلغ 5300 متر مربع؛ حيث يتميز بموقع استراتيجي؛ باحتضانه لمتحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي وسوق صالح التاريخي بما يرتقي به ليكون مشروعاً نابضاً بالحياة ومرفداً للثقافة والاقتصاد والسياحة.

ويحافظ المشروع على الموروثات والمحتويات الأثرية والقوارب التاريخية في الموقع؛ ليمنح الزائر تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، كما يسلط الضوء على التاريخ العريق للمدينة ويضع تصوراً واضحاً للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطوير المدينة؛ إذ يعد تطوراً وامتداداً لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماض عظيم وأحداث مشرفة.(وام)