الأسهم تتمسك بالتفاؤل بدعم إلغاء وتعديل رسوم 1500 خدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تمسكت الأسهم المحلية بالتفاؤل، أمس، مدعومة بقرار «تعديل وإلغاء رسوم 1500 خدمة حكومية»، وسط مشتريات أجنبية ومؤسساتية، أضافت مكاسب جديدة لمؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.56%، فيما قاوم مؤشر سوق دبي عمليات جني أرباح جزئية عقب يوم واحد من الارتفاعات القوية، ليغلق على تراجع 0.28% فقط.

تعززت المشتريات الأجانب ( غير العرب) بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة شراء ( 37.17 مليون محصلة شراء في دبي، و 30.6 مليون في أبوظبي)، وكذا المحافظ الاستثمارية التي ضخت في السوقين 35.2 مليون كمحصلة شراء.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 324 مليون درهم، منها 212.7 مليون درهم في دبي، و111.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 184 مليون سهم، توزعت بواقع 153.5 مليون سهم في دبي، و30.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة، وجاء ذلك من خلال 4445 صفقة.

وأضاف مؤشر سوق أبوظبي مكاسب جديدة مع ارتفاع مؤشره العام 1.56% إلى مستوى 4866.17 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.24% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.33%؛ وذلك بالتزامن مع استقرار «أبوظبي التجاري»، ونزول«أبوظبي الإسلامي» 0.66%. وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.32% بفعل ارتفاع سهم «الدار» 1.16%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.91% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.61% بعد انخفاض سهم «دانة غاز» 2.55%، و«طاقة» 1.18%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.28% عند مستوى 2599.7 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والتأمين والسلع والبنوك والخدمات والاتصالات.

ونزل قطاع العقار بنسبة 1.06% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 1.12%، و«إعمار للتطوير» 2.28%، و«إعمار مولز» 2.06%، و«أرابتك» 3.27%؛ وذلك في مقابل ارتفاع «داماك» 2.14% و«ديار» 1.29%، و«الاتحاد العقارية» 1.56%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.13% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، و«جي إف إتش» 2.22%، فيما ذلل «دبي الإسلامي» من خسائر القطاع بارتفاعه 0.4%.

وبالعكس، ارتفع قطاع النقل 1.21% مع ارتفاع «أرامكس» 0.95%، و«العربية للطيران» 1.81%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.62% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع كابيتال» 1.89%.

وتصدر سهم «أرامكس» التداولات بسوق دبي بقيمة 59.85 مليون درهم، مغلقاً عند 4.25 درهم، تلاه سهم «داماك» الذي استقطب ب46.15 مليون درهم، مغلقاً عند 0.86 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 23.4 مليون درهم، وأقفل عند 4.41 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 37.35 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 9 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 32 مليون درهم، وأغلق عند 14.28 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بلغت 12 مليون درهم، مغلقاً عند 15.6 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في دبي، «داماك»، وارتفع بنسبة 2.14% مغلقاً عند 0.86 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «الإثمار» التراجع الأكثر بنسبة 3.8% إلى 0.228 درهم.

وسجل سهم «أسمنت الخليج» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 14.14% وأغلق عند 0.8 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»، منخفضاً بنسبة 10% ومغلقاً عند 1.44 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.8 مليون درهم محصلة بيع العرب، و52.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و7.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم أرامكس، ودانة غاز، والعربية للطيران، وإعمار العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات داماك، والاتحاد العقارية، وديار.

من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بالسوقين، بصافي استثمار بلغ 35.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و28.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 35.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و28.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.