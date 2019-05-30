«اقتصادية الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع مجمع البحوث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في مجالات تكنولوجيا المياه والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتعددة والترقيم الإلكتروني والتكنولوجيا البيئية وإنتاج وتصميم الهندسة المعمارية، .ووقع الجانبان مذكرة تفاهم؛ حيث وقعها عن الدائرة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي.

وأشاد سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص. وقدم شرحاً وافياً حول جهود التطوير والتحديث في كافة أقسام الدائرة وفروعها واستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن توقيع هذه المذكرة مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، يعد إنجازاً مهماً لتوحيد الجهود المشتركة وتحقيق الهدف الأسمى وهو الارتقاء بالخدمات الاستثمارية المقدمة لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة الشارقة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتفعيل الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات.