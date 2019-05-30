سيولة نشطة على «أرامكس» و«داماك»

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تراجع مؤشر سوق دبي المالي على نحو طفيف بنسبة 0.28% إلى مستوى 2599.7 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والتأمين والسلع والبنوك والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 153.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 212.7 مليون درهم، نفذت من خلال 3134 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة.

وتصدر سهم «أرامكس» التداولات بقيمة 59.85 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.95% إلى 4.25 درهم، تلاه سهم «داماك» الذي استقطب ب46.15 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.14% مغلقاً عند 0.86 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 23.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.12% إلى 4.41 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة «داماك» تلاه في المركز الثاني من حيث الارتفاع سهم «شعاع كابيتال»، وصعد بنسبة 1.89% إلى 0.917 درهم، ثم سهم «العربية للطيران»، وزاد بنسبة 1.81% إلى درهم واحد.

وفي المقابل، سجل سهم «الإثمار» التراجع الأكثر بنسبة 3.8% إلى 0.228 درهم، ثم سهم «أرابتك» وانخفض بنسبة 3.27% مغلقاً عند 1.48 درهم، تلاه سهم «آن ديجيتال سيرفسس»، بتراجعه 3.26% وأغلق عند 0.178 درهم.