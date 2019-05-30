جامعة خليفة توقع اتفاقية شراكة مع «الطيران المدني»

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون والدعم بين الطرفين ل«جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران»، التي تسعى إلى تكريم الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات والأفراد الذين يساهمون في النهوض بصناعة الطيران؛ وذلك بالتميز في مجالات البنية التحتية للنقل الجوي ومعايير السلامة والأمن .

قام بتوقيع الاتفاقية سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على التنسيق فيما بينهما لتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة في البحوث والتطوير في قطاع تكنولوجيا الطيران.

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، «إن الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعد الأغلى في مجال الطيران المدني ونسعى من خلالها إلى دعم خطة الطيران العالمي للتطوير وتحفيز ثقافة البحث والابتكار الذي سيؤدي إلى تنمية مستدامة في صناعة الطيران ويشرفنا أن تكون جامعة خليفة شريكاً استراتيجياً في برنامج جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية في الطيران؛ حيث تعد جامعة خليفة مؤسسة معترف بها دولياً؛ لعملها في مجال العلوم والتكنولوجيا».

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ للاستفادة من الخبرات الهندسية في قطاع الطيران؛ حيث تساهم هذه الجائزة الرائدة في تعزيز دور قطاع الطيران في دولة الإمارات، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي. وتسعى جامعة خليفة منذ تأسيسها إلى المساهمة في تحويل اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد مبني على المعرفة من خلال تطوير رأس المال البشري وتطوير القدرات البحثية والصناعات التكنولوجية المتطورة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، فإننا نخطو بثبات نحو ضمان استمرارية التطور التكنولوجي لقطاع الطيران؛ وذلك لخدمة الدولة والعالم».

ويعد قطاع الطيران واحداً من القطاعات الستة الرئيسية التي تركز عليها جامعة خليفة؛ حيث تتخصص الجامعة في بحوثها التطويرية على المواد التي يقوم عليها قطاع الطيران في تطبيقاته. كما تضم جامعة خليفة مركزاً بحثياً، وهو مركز ابتكار وبحوث الطيران، الذي تم تأسيسه عام 2012 بالتعاون مع شركة مبادلة لصناعة الطيران.