«أرادَ» ترسي عقود المرحلتين الـ 4 والـ 5 من «مساكن نَسمَة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

سلّمت «أرادَ» مؤخراً أوّل باقة من المنازل لمالكيها بعد سنتين من إطلاق مشروعها الأوّل، «مساكن نَسمَة». وقد باشر المطوّر العقاري في شهر إبريل الماضي بعملية التسليم للمشترين ضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تتكوّن من 107 فلل ومنازل متلاصقة، حيث بدأ تسليم المفاتيح للمالكين في 28 مايو الجاري.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «يشكل هذا اليوم لحظة تاريخيّة مهمّة في مسيرة أرادَ. فمنذ انطلاق أعمالنا في أواخر 2016، وضع قرابة 3500 مشترٍ ثقتهم في شركتنا عند شرائهم منازل المستقبل لدينا. ومن هنا، فإنه من دواعي فخرنا وسرورنا ترجمة هذه الثقة الغالية إلى التزامٍ حقيقي من جانبنا عبر تسليم أوّل باقة من منازلنا لمالكيها».

وخلال حديثه عن المزايا المختلفة التي سيحظى بها المالكون الجُدد في المشروع، أضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يتميّز مجتمعنا المتكامل بموقعه الاستراتيجي، ومرافقه الخدميّة الاستثنائية، وتصاميمه الحديثة وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات المهنية المتبعة. ونحن حالياً بصدد بيع آخر الوحدات المتبقية في مساكن نَسمَة وضمان تسليم جميع المنازل قبل نهاية يونيو من العام المقبل». هذا، وقد حظيت أوّل دفعة من المالكين بترحيب خاص من جانب الشيخ سلطان بن أحمد، حيث تسلموا مفاتيح منازلهم مع الباقات الترحيبيّة من «أرادَ» خلال احتفالية رمزية أقيمت على عتبات أبواب منازلهم الجديدة. وفي سياقٍ متصل، أعلنت «أرادَ» عن ترسية عقود المرحلتين الرابعة والخامسة من «مساكن نَسمَة»، حيث فازت شركة «انترماس» للهندسة والمقاولات بعقدٍ لبناء 302 وحدة ضمن المرحلة الرابعة، في حين تم تكليف شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده ببناء 178 وحدة ضمن المرحلة الخامسة من المشروع. وستنتهي جميع الأعمال الإنشائية للمشروع كاملاً بحلول نهاية يونيو 2020.

وقد أطلق مشروع «مساكن نَسمَة» في شهر مارس 2017، وبات أسرع المشاريع العقارية مبيعاً في إمارة الشارقة حين تم بيع جميع وحدات مرحلته الأولى خلال أقلّ من شهرٍ واحد، حيث استقطب الموقع المميّز الذي يتمتع به المشروع، إضافة إلى أسعاره المنافسة ومرافقه الخدمية الاستثنائية، اهتمام المستثمرين والمشترين من داخل وخارج الدولة.

وتمتد مساكن نَسمَة على مساحةٍ تزيد على 5 ملايين قدم مربعة، وتضم أكثر من 900 فيلا ومنزل متلاصق ذات تصاميم رائعة ضمن مخططٍ رئيسي روعي فيه خصوصية ورفاهية العائلات وتم الاهتمام فيه بنشر المساحات الخضراء الرحبة المنسقة في أرجاء المشروع.

وبدأت الأعمال الإنشائية في مساكن نَسمَة في شهر ديسمبر 2017، ويتوقع الانتهاء من جميع أعمال البناء في المشروع بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020.

ويضم هذا المجتمع العصري الحديث ميدان نَسمَة، ومركزاً للتسوّق، ومركزاً مجتمعياً يضم بدوره أندية لياقة بدنية وحوض سباحة خارجياً وحضانة وسوبر ماركت وسلسلة من المطاعم والمقاهي.