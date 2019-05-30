شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود ترتفع بين 5 و9 فلوس في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
يتواصل صعود أسعار الوقود في الدولة خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مطلع العام، بزيادة ملحوظة، حيث تراوح ارتفاع سعر البنزين بين 5 إلى 9 فلوس، مقارنة بشهر مايو/ أيار الجاري.
وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في وزارة الطاقة والصناعة أسعار الوقود للشهر المقبل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، ليرتفع سعر بنزين سوبر 98 إلى 2.53 درهم من 2.48 درهم في مايو، بينما يرتفع سعر بنزين 95 إلى 2.42 درهم من 2.34 درهم، وسعر بنزين 91 بلس إلى 2.34 درهم بدلاً من 2.25 درهم، فيما يرتفع سعر الديزل إلى 2.56 درهم مقابل 2.53 درهم الشهر الجاري.
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