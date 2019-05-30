«إمباور» تبدأ تزويد خدمات التبريد لبرج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن بدء تزويد مبنى «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، الواقع بمنطقة المركز المالي العالمي في دبي، والمؤلف من 53 طابقاً، بمساحة 1,1 مليون قدم مربعة، بخدمات تبريد المناطق؛ وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 6،500 طن تبريد. ويتضمن البرج مساحات للمكاتب من الدرجة الأولى ومساحات البيع بالتجزئة، ومطاعم، وغيرها من المرافق الأخرى. وسيتم ربط نظام تبريد المناطق في برج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، بمحطة تبريد المناطق التابعة ل«إمباور»، في منطقة المركز المالي العالمي؛ من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة؛ وسيتم توصيل الخدمة على ثلاث مراحل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل«إمباور»، «نحن سعداء بتقديم خدمات تبريد المناطق لبرج «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، أحد أكبر المشروعات العقارية في دبي، وأن ما وصلنا إليه من تنوع محفظة مشاريعنا يعكس مدى الثقة، التي نحظى بها من المطورين العقاريين والمتعاملين في مجال تبريد المناطق؛ وذلك بفضل تقديم الشركة، خدمات تبريد المناطق، ذات مواصفات عالمية ومستدامة، لكافة المتعاملين، تساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية».

وأكد ابن شعفار: نعمل - دائماً- في «إمباور» على دعم العديد من المشاريع الموجودة في دبي؛ وذلك لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون.