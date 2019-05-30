شكرا لقرائتكم خبر عن 174 مليون دولار صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، عن أن صادرات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية سجلت 174 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019.

وقال تقرير صادرات القطاع – حصل الخليج 365 عليه – إن صادرات يناير سجلت 41 مليون دولار منها 14 مليون دولار للأدوية، و9 ملايين دولار الأجهزة الطبية و18 مليون دولار مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن صادرات شهر فبراير سجلت 44 مليون دولار، موزعة 18 مليون دولار أدوية و9 ملايين أجهزة طبية، و18 مليون دولار مستحضرات تجميل، فيما سجلت صادرات مارس من العام الجارى 49 مليون دولار، منهم 17 مليون دولار للأدوية، و10 ملايين دولار أجهزة، و22 مليون دولار مستحضرات طبية.

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وسجلت صادرات القطاع خلال شهر أبريل 40 مليون دولار، وبلغت صادرات مستحضرات التجميل 16 مليون دولار، و8 ملايين دولار للأجهزة الطبية و16 مليون دولار للأدوية.

بدوره، قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس لـ"الخليج 365"، إن الصادرات تسجل زيادة بنسبة 20% خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، مشيرًا إلى استهداف المجلس صادرات تبلغ 680 مليون دولار بحلول نهاية العام.