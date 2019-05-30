456 مليونا في حسابات مستفيدي حافز اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم ما يزيد على 456 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 297 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن مايو 2019.
وأظهرت إحصائية «هدف» أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 157.894 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 139.647 مستفيدا ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر مايو، بلغ 1353 مستفيدا ومستفيدة، منهم 715 أنثى و638 ذكرا.
ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم، انطلاقا من أهداف الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
إعانات حافز
- الإيداع 30 مايو 2019
- إجمالي المبلغ 456 مليون ريال
- المستفيدون 297541 مواطنا ومواطنة
- مستفيدين من حافز البحث عن عمل 157894
- مستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 139647
- 1353 مستفيدا ومستفيدة
يتوزعون إلى:
- 715 أنثى
- 638 ذكرا
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