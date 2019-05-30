6871 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مكة والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من 6871 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود، ومتاجر الذهب والمجوهرات، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية لهما، كشفت عن التزام 92% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وحررت الفرق الرقابية 485 مخالفة فورية فقط على المنشآت المخالفة، وذلك ضمن خطط وبرامج العمل الموسمية للوزارة والخاصة بموسم العمرة والزيارة منذ مطلع رمضان المبارك.

وأظهرت الجولات التفقدية التي شارك فيها عدد من الفرق الرقابية النسائية جودة ووفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحال الواقعة في المنطقتين المركزيتين للحرمين والمحال الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين وفي مواقيت الإحرام.

ومع دخول العشر الأواخر من رمضان تكثف الوزارة جولاتها الرقابية على الطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، التي تستهدف متابعة توفر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد تزامنا مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

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جولات على محلات مكة والمدينة:

6871 زيارة تفتيشية

شملت:

المحال التجارية

محطات الوقود

متاجر الذهب والمجوهرات

جودة الكميات المعروضة من السلع والمواد التموينية

متابعة توفر السلع والمواد والتحقق من صلاحيتها

رصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار

متابعة التزام المحال بوضع بطاقات الأسعار

التأكد من مطابقة السعر على السلعة مع الكاشير

التحقق من صحة العروض الترويجية

التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة

متابعة:

النتائج:

التزام 92% بأنظمة حماية المستهلك

تحرير 485 مخالفة فورية فقط