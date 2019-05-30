اتفاقية لتعزيز النقل الآمن للأغذية والأدوية في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

استضافت هيئة النقل العام في الرياض أمس مراسم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة النقل العام، وقعها عن الغذاء والدواء الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما وقعها عن هيئة النقل رئيسها الدكتور رميح الرميح.

وأكد الجضعي أن الاتفاقية المهمة مع هيئة النقل ستعزز مفهوم الأمن الغذائي والدوائي عبر رفع مستوى السلامة في جانب نقل هذه المواد، وذلك عبر الحفاظ على أدق المقاييس المعمول بها دوليا في خدمات النقل نظرا لأهمية الواردات الغذائية والدوائية وحاجتها الماسة للنقل بمواصفات محددة حفاظا على سلامة مكوناتها.

Advertisements

وأوضح الرميح أن هذه الشراكة المهمة نابعة من اتفاق الطرفين على القيمة الكبيرة لسلامة الأغذية والأدوية في كل مجتمع، وأنه حان الوقت للاستفادة من التقنية في جوانب التنظيم والترخيص لنقل هذه المواد الحيوية، عبر ما تتيحه الهيئة من منصات الكترونية، وعبر فرق العمل المتخصصة في سلامة النقل ميدانيا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على رفع كفاءة الخدمة وتعزيز ثقة المجتمع فيما يصل للأسواق من منتجات.

وذكر الرميح أن الهيئة حريصة على إتاحة إمكاناتها التقنية ومنصاتها لجميع الجهات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بأعمال النقل وتهيئة هذه المنصات وفق متطلبات هذه الجهات وهو ما تم بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث أضيفت خاصية متابعة درجة الحرارة ومستوى الرطوبة للمؤشرات الرقابية في منصة وصل التي تشمل السرعة والوزن والموقع ونوع التشغيل، إضافة إلى التحقق من نظامية السائق والمركبة.

وتعزز الاتفاقية من الشراكة بين هيئتي الغذاء والدواء، والنقل العام في جوانب رفع مستويات السلامة عبر الرقابة، والإشراف على سلاسل التوريد وما يشملها من عمليات نقل وتخزين وتبادل المعلومات وأتمتة الإجراءات، مع الإسهام المباشر لهذه الاتفاقية في رفع كفاءة وجودة خدمات النقل المتعلقة بالأغذية والأدوية.

ماذا تتضمن الاتفاقية: