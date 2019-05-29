شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "أبراج" الإماراتية خارج القضبان بعد سداد كفالة 19 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مسؤول قضائي إن عارف نقفي، المؤسس الباكستاني لشركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة "أبراج" الإماراتية، أُطلق سراحه من الحبس، بعد أن وفى بشروط كفالة، تتضمن سداد 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

واُعتقل نقفي في سجن واندسورث بلندن بعد إلقاء القبض عليه في أبريل، فيما يخص اتهامات يواجهها في الولايات المتحدة تتعلق بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقضت محكمة في لندن في الثالث من مايو الجاري بإمكانية إطلاق سراح نقفي إذا وفى بشروط كفالته، بما في ذلك سداد 15 مليون جنيه إسترليني وضمانة إضافية بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني، بحسب العربية.نت.

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وتشمل الشروط أيضاً طلب تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته على مدى 24 ساعة في عنوان تُبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء في ذلك الوقت.

وقال مسؤول قضائي اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح نقفي مساء أمس الثلاثاء، بعد تحقيق شروط الكفالة، مضيفا أنه يتعين على نقفي الحضور مجدداً في محكمة وستمنستر في 12 يونيو 2019.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو 2018 على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".