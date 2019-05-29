شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ربح التوريد يرفع أرباح "الكثيري القابضة" 102% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 101.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الربح الناتج من عقد توريد المصدات الخرسانية للقوات الجوية.

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وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول إلى 26.1 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 13.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 6.6 مليون ريال خلال 2017.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى انخفاض تكاليف إنتاج الخرسانة، بالإضافة إلى عدم احتساب مصروفات الإدراج غير المتكررة التي تم احتسابها في عام 2017.