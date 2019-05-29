شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت السعودية" توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 153 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المُقبل، بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت تبوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 267.75 مليون ريال، بما نسبته 17.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.75 ريال للسهم.

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ووزعت الشركة أرباحاً عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 132.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 142.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 400.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 453.4 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في العام 2018 إلى انخفاض المبيعات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.