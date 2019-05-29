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شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التكاليف تقود أرباح "ريدان" للتراجع 86% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مطابخ ومطاعم ريدان، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 86.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 714.7 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التسويقية والتكاليف التمويلية.
وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 753.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة طفيفة خلال الربع الأول 54.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 54.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2017.
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