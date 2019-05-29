شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي التجاري" ينفي شائعات عزمه الدخول في عمليات اندماج أو استحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى "بنك دبي التجاري"، اليوم الأربعاء، الأخبار المنشورة والمتعلقة باعتزامه الدخول في عمليات اندماج أو استحواذ.

وأكد البنك، في بيان منشور على موقع "دبي" المالي، عدم وجود مفاوضات من أي نوع تتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو أي عمليات مشابهة.

وقال البنك أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بتنفيذ الاستراتيجية التي تم اعتمادها سابقا، والتي أفرزت نتائج إيجابية لسنة 2018 والربع الأول لسنة 2019.

Advertisements

يُذكر أن الجمعية العمومية للبنك اعتمدت، خلال مايو الجاري، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 340 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 279.7 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% إلى 774 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مدفوعة بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى.