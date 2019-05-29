شكرا لقرائتكم خبر عن إس آند بي جلوبال: الإمارات لا تزال تحمل فرص اندماج واستحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" إنه لا تزال هناك بعض فرص اندماج و استحواذ في دولة الإمارات، لا سيما في الشارقة ودبي وأبوظبي.

وأضافت الوكالة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها تعتقد أن هياكل الملكية لدى البنوك المتبقية لا سيما في الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من البنوك، يعني بأن هناك فرصاً محدودة لعمليات اندماج مماثلة لتلك التي شهدناها خلال الشهور 24 الماضية.

وأشارت إلى أن هذا لأن عمليات الاندماج التي تشمل أصول مساهمين من القطاع الخاص، وأصول حكومات أو أصول كيانات مرتبطة بالحكومة لا يبدو أنها ممكنة في الوقت الراهن.

وأضافت: لاحظنا أن عدد البنوك كبير في الأنظمة المصرفية لدولة الإمارات وعُمان.

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ويبلغ عدد البنوك التجارية في الإمارات 49 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 9 ملايين شخص، وفي عُمان يوجد 20 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 4.7 مليون شخص.

ولفتت إلى إن هذا العدد الكبير من البنوك في هاتين الدولتين يعني بأن البنوك الصغيرة عادة تضطر إلى تمييز خدماتها من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التمويل الإسلامي.

وبينت أنه يمكن لعمليات الاندماج أن تساعد البنوك على تطوير امتيازاتهم، وتنويع هياكل المخاطر لديهم، وتعزيز توليد رأس المال من خلال الأرباح.

وأشار إلى أن هناك من دون شك قصص نجاح لعمليات اندماج واستحواذ في منطقة الخليج، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، والتي عززت امتيازاتهما وقوة التسعير لديهما من خلال إدارة عملية الاندماج بشكل جيد.

يشار إلى أن عملية الاندماج بين بنكي"أبوظبي التجاري" والاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بدأت رسميا اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو الجاري، حيث سيتم بدء التداول على سهم الكيان الجديد "أبوظبي التجاري" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.