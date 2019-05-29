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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الإسلامي" أول بنك إماراتي ينال ترقية"ستاندرد آند بورز" في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن مصرف الشارقة الإسلامي، يعد أول مصرف تقوم شركة "ستاندرد آند بورز" بترقيته في دولة الإمارات هذا العام.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" رحب مصرف الشارقة الإسلامي بقيام وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» أمس، برفع التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من «BBB+» إلى «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمصرف: "حصولنا على هذا التصنيف دليل لنجاح المصرف في إدارته لموارده المالية وتمكننا من بناء سياسة مصرفية متينة ووضع مالي قوي ليس فقط على مستوى البنوك داخل الدولة.
وأشار إلى أن هذه الترقية تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، ودليلاً على تمكن المصرف من مواجهتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأصول والودائع ومركزه المالي.
وأضاف أن البنك متفائل بشأن القدرة على توسيع أعماله وخدماته بفضل ما يتمتع به من قدرات على مستوى المهارات والتكنولوجيا المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال العام 2018 بلغ 510.4 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 477.7 مليون درهم إماراتي، خلال العام 2017، بنمو 6.8%.
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