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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تحيل شركة للنيابة بسبب صفقات استحواذ والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى النيابة العامة، شركة قامت ببعض الاستحواذات التي يشتبه في أنها انطوت على أخطاء أو تعارض مصالح قد أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المستحوذ عليها.
وأوضحت الهيئة التي لم تذكر اسم الشركة، أنه جرى إظهار قيمة تلك الاستحواذات بالبيانات المالية للشركة والميزانية بما لا يعكس القيم العادلة لها بالمخالفة للقانون، بحسب صحيفة الخليج.
وقالت الهيئة منذ أيام إنها شرعت في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.
وأكدت الهيئة في مطلع مايو الجاري حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.
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