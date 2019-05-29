شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم " تستحوذ على "سياكل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة كريم التي تتخذ من دبي مقرا لها الاستحواذ على "سياكل"، شركة نظام المشاركة (بايك شير).

ويأتي ذلك الاستحواذ مع انتقال "كريم" إلى التنقل باستخدام الدراجات الهوائية وعملية التنقل ما قبل الوصول إلى محطة الانطلاق وما بعد الوصول إلى المحطة النهائية.

وتهدف "كريم" من ذلك الاستحواذ لتوسيع شبكة الدراجات لتغطي المزيد من مدن المنطقة خلال العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.

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و"سياكل" هي نظام المشاركة "بايك شير" في الإمارات تم إطلاقه بنهاية 2014، وهو خدمة مشاركة تتميز بنظام قفل مؤتمت بالكامل ويتم تشغيله في أبوظبي حاليًا.

وتعمل المحطات على مدار الساعة من خلال تطبيق ومنصة بشاشة تعمل باللمس ونظام قفل على الدراجات يطلقها عند استخدام رمز الركوب أو مفتاح العضوية.

وقامت شركة كريم- في مارس الماضي بتوقيع اتفاقية مع شركة أوبر، والتي بموجبها تستحوذ الأخيرة على كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار أمريكي.