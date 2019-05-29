شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تغرم "العقارية" و"بحر العرب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال على الشركة العقارية السعودية، و10 آلاف ريال على شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها على "تداول" أن تلك الغرامة سببها عدم إفصاح الشركتين عن القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركتين خالفتا الفقرة (د) من المادة الـ64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة "العقارية" وشركة "بحر العرب" لم تفصحا عن القوائم المالية إلا بتاريخ 16 أبريل 2019، و28 أبريل 2019 على التوالي.