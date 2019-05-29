شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسهم السعودية" تنضم لنادي "مورجان ستانلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنضم 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي (MSCI) كمرحلة أولى تمثل 50% من السوق، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري.

ووفقا لاعلان "مورجان ستانلي"، سيبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.4% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس من العام الجاري.

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وعلى الصعيد ذاته، قال باسل خاتون، مدير المحافظ المالية للأسواق النامية في فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سوف يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، متوقعا أن تستقطب المملكة استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار نتيجة للمرحلة الأولى (من أصل مرحلتين) للانضمام للمؤشر.

وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد أند بورز.

وأغلق السوق السعودي في نهاية جلسة أمس الثلاثاء على مكاسب بلغت 168 نقطة عند مستويات 8550 نقطة، فيما بلغ حجم التداول عند 714 مليون سهم.