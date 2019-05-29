«SRC» تخفض معدل النسبة السنوي للربح لدعم السوق العقارية وزيادة السيولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عن خفض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة، وذلك لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنها خفضت نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها بين 15 إلى 20 عاما، مما يعني أن معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات التي تبلغ مدتها 20 عاما انخفضت من 7.10% سنويا (هامش ربح سنوي 3.85%) إلى 6.25% سنويا (هامش ربح سنوي 3.52%) اعتبارا من 24 أبريل 2019، كما يتيح انخفاض معدل النسبة السنوية للربح توفير عدد من المزايا الإضافية للمتمولين، وذلك في ظل العوامل التي تؤثر على الاقتصاد عموما.

تسهيل الشراء

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريـس سوسيـني «يتيح خفض نسبة الربحية على منتجاتنا من التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت تسهيل عملية شراء المنازل على المواطنين، وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب إدارة الدين العام ووزارة المالية لتمديد فترة سريان هذه العروض، سنتمكن من توفير أسعار تنافسية لفترات أطول». ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) على محافظ تمويلات عقارية بقيمة 750 مليون ريال من البنوك وشركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، كما وقعت الشركة عددا من الاتفاقيات للاستحواذ على محافظ تمويلات عقارية مع شركائها من الممولين العقاريين خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أبريل الماضي.

تعزيز السوق

وأكد سوسيـني أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سوق التمويلات العقارية والتي تعد الأصغر في المنطقة، وتطوير سوق ثانوي لتمويل القروض السكنية في تحقيق مهمة الشركة الرامية إلى زيادة امتلاك المنازل في المملكة بنسبة 60% بحلول عام 2020، وبنسبة 70% بحلول عام 2030، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وتماشيا مع أهدافها.

ويأتي خفض نسبة الربح في أعقاب إصدار الشركة صكوكا بقيمة 750 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019 في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال، ويدعم برنامج الصكوك استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تهدف إلى الاستحواذ على المزيد من محافظ التمويلات السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك بهدف تعزيز سوق التمويلات العقارية الثانوي في المملكة، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عددا من الصكوك في العام الحالي في إطار برنامجها الذي أطلقته في ديسمبر 2018.

خفض معدل النسبة السنوي للربح

ماذا يعني؟

تخفيض نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 15 إلى 20 عاما من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين.

الفوائد:

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- دعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي

- زيادة السيولة وتسهيل الوصول إلى التمويل

- توفير عدد من المزايا الإضافية للمتمولين

مقدار الخفض:

قبل:

معدل نسبة الربح 7.10% سنويا

(هامش ربح سنوي 3.85%)

بعد:

معدل نسبة الربح

6.25% سنويا

(هامش ربح سنوي 3.52%)

بدء التطبيق:

اعتبارا من 24 أبريل 2019