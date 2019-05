بالأسعار والصور| تخفيضات غير مسبوقة من ’’كارفور‘‘ بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب: ضياء السقا

أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت إدارة كارفور أن العروض تستمر حتى 9 يونيو، بفروع الهايبر والماركت، وتشمل ملابس وأحذية، وسلع غذائية، وكعك وبسكويت العيد، وأجهزة كهربائية، ومنظفات ومستحضرات تجميل.

وفيما يلي العروض:

أولا عروض فروع الهايبر

ثانيا عروض فروع الماركت

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

15 مايو - 15 May