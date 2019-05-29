شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. السياحة تعرض فرص الاستثمار فى مصر خلال مؤتمر دولى فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع السياحة المصرى، غدا الخميس خلال حضورها المؤتمر المستدام للاستثمار فى السياحة، الذى سيعقد فى بلغاريا لمدة يومين.
ويعد المؤتمر منصة لالتقاء متخذى القرار ووزراء السياحة من مختلف الدول، وفرصة لبحث فرص الاستثمار السياحى، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة للابتكار فى مجال السياحة، وهو ما يتضمنه المحور الخامس فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة ومنها الاهتمام بالابتكار والتحول الرقمى فى قطاع السياحة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبلغاريا، مؤكدة على حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، لافتة إلى زيارة رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر فى مارس الماضى، والتى استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أهم نتائجها الإعلان عن اطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى المشترك.
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