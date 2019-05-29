شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تخاطب 5 شركات بسرعة موافاتها بقرارات الجمعيات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وخاطبت اللجنة، شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبوات الطبية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك التعمير والإسكان.

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وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

كما قررت اللجنة مخاطبة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، التنبيه على الشركة بمراعاة أحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.