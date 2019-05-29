هبطت بـ «قناة السويس» أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

مصراوي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشا واحدا إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

Advertisements

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه...