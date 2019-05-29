المتحد يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 29-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (ALMUTAHED) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 290.19 ، طيلة ثبات المقاومة 302.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 303.00 ومستوى المقاومة 290.00 .

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