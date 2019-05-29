ميادين وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 29-08-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات سهم الشركة الوطنية للرماية (SHOOTING) أدنى مستوى 13.00 ، جاء انخفاضه في آخر جلساته ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.56% بما يعادل -0.20 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.08 ، طيلة ثبات المقاومة 13.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.08 ومستوى المقاومة 13.00 .
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