شكرا لقرائتكم خبر عن فجيرة يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة (FCEM) ارتفاعه التصحيحي بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 5.05% بما يعادل 2.50 نقطة ، ليحاول بذلك تصحيح الاتجاه الهابط وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 54.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 44.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.50 ومستوى المقاومة 54.00 .