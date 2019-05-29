شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اسمنت السعودية (3030) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 69.00 ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.54% بما يعادل -2.40 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 64.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 69.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 ومستوى المقاومة 69.00 .

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