الاقتصاد

بورصات أوروبا تتراجع بعد تلويح بكين باستخدام المعادن النادرة بحربها مع واشنطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت البورصات الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات أطلقها المركزى الأوروبى من تداعيات الحرب التجارية، إلى جانب تلويح بكين بورقة صادرات المعادن النادرة فى نزاعها مع واشنطن.

 

وحذر المركزى حسب موقع روسيا اليوم، من أن التوترات التجارية تشكل أكبر خطر على النمو العالمى، الأمر الذى قد يزعزع استقرار النظام المالى فى منطقة اليورو.

 

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إضافة إلى ذلك اجتاحت الأسواق موجة قلق بعدما حذرت صحف صينية من أن بكين مستعدة لفرض قيود على صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين المتوجسين صوب الملاذات الآمنة.

 

وعلى صعيد التداولات هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبى، بنسبة 0.9% مع انخفاض المؤشر "داكس" الألماني، الشديد التأثر بأنباء التجارة، بنسبة 1%، فيما هبط المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.2%.

 

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