شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6% خاسراً 137.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8413.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 20.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3435.74 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 114.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 92 شركة، فيما تراجعت 80 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%. وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.52%، تلاه اكسا التعاونية بنسبة 4.17%، ثم الأسماك بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.53% ثم كهرباء السعودية بنسبة 6.32%، ثم ساب بنسبة 6.10%.

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