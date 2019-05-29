الاقتصاد

أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيهًا في الطن

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مصراوي 

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق بقيمة تتراوح بين 40 و50 جنيهًا للطن خلال الأيام الماضية، بحسب عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووصل سعر طن الأسمنت التجاري إلى بين 800 جنيه و810 جنيهات، بينما وصل سعر الطن للمستهلك بين 830 و850 جنيهًا، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع الزيني، انخفاض الأسعار إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالإضافة إلى زيادة المعروض.

وأضاف قاسم، أن سوق الأسمنت يعاني من الركود الشديد...

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