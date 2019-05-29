شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة والاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 38.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% رابحاً 51.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6205.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً 12.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.53 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 110.4 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون دينار كويتى عبر 5488 صفقة.

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وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاعات التأمين والخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.31%.

وجاء سهم "شارقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.54%، تلاه البيت بنسبة 8.74%، ثم العيد بنسبة 8.59%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم مراكز بنسبة 11.24%، ثم منشآت بنسبة 9.78%.