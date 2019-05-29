شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على سير "يونيفرت" فى إجراءات الشطب الاختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وربطت اللجنة، تنفيذ عملية شطب الشركة بعد شراء أسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقاً للمادة 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 14.1% من إجمالى أسهم الشركة، وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة.

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وتم إيقاف التعامل على أسهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، بالسوق المفتوح اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الماضى، على أن يتم عرض الشطب النهائى لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة.