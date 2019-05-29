شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبد المطلب خضر عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بالقابضة للنقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تعيين اللواء عبد المطلب المتولى عبده خضرعضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وقالت وزارة قطاع الأعمال فى بيان لها بعد صدور القرار الوزارى، إن اللواء عبد المطلب خضر، بخبرة واسعة في المجالات التعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير.

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