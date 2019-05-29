شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بعدما حذرت الصين تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع مع تسارع الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، بعدما حذرت الصين تصعيد حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,283.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,279.25$،وسجلت أعلى مستوي 1,285.43$ ، وأدنى مستوي 1,279.12$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي بعد بيانات قوية عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم.

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حذرت صحيفة "الشعب" اليومية فى الصين والمملوكة للحزب الشيوعي الحاكم فى البلاد ، من أن بكين جاهزة لاستغلال إنتاجها من المعادن النادرة فى حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حيال تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،ودفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وهو ما يكبح فى الوقت الحالي توسيع ارتفاع أسعار الذهب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.47 طن متري لينزل الإجمالي إلى 737.34 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.