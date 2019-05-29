شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 2% بفعل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم الثاني ،وخام برنت بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل مخاوف أن يؤدي تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود الاقتصاد العالمي وضعف آفاق الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 2% إلى مستوي 57.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.04$،وسجل أعلى مستوي 59.05$ ،وأدنى مستوي 57.65$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 68.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.02$ ،وسجل أعلى مستوي 70.06$ ،وأدنى مستوي 68.44$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء نسبة 0.35% ، بينما حققت عقود برنت ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% فى طريقها صوب ملامسة أدنى مستوى فى شهرين المسجل أواخر الأسبوع الماضي ، بفعل مخاوف أن يؤدي تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم إلى ركود الاقتصاد العالمي وضعف آفاق الطلب على الوقود.

حذرت صحيفة "الشعب" اليومية فى الصين والمملوكة للحزب الشيوعي الحاكم فى البلاد ، من أن بكين مستعدة لاستغلال إمداداتها من المعادن النادرة فى حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحذير كعلامة جديدة على دخول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى منحدر شديد الخطورة، واستعدادات بكين استغلال جميع العوامل المتاحة للرد على واشنطن بعد التصعيد الأمريكي الأخير ضد قطاع التكنولوجيا الصيني.