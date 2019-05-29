شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الابتعاد عن أعلى مستوى فى عام مع استمرار عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي ، لتواصل الابتعاد عن أعلى مستوى فى عام ، مع استمرار عمليات جني الأرباح ، وسط توقعات امتداد التصحيح حتى اختبار حاجز 8,000$ ،حيث تحتاج العملة الرائدة فى سوق التشفير إلى حوافز جديدة تساعد فى انتعاش الأسعار مجددا وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,585$ بانخفاض قدره 130$ بحوالي 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 8,715$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,718$ ، وأدنى سعر عند 8,421$.

فقد "البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عام عند 8,939$ لكل وحدة بتكوين.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 8 مليار$ إلى إجمالي 266 مليار$ ، مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ،وقفزت القيمة السوقية يوم الاثنين لإجمالي 278 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018.

تراجعت هيمنة البتكوين على التعاملات بالسوق الرقمية يوم الأربعاء إلى حدود 56% ، لتواصل الابتعاد عن أعلى نسبة هيمنة فى أكثر من عامين عند 60.52% المحققة قبل أقل من أسبوعين ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم.

يتوقع بعض خبراء التشفير ، أن تستمر موجة التصحيح الحالية حتى اختبار حاجز 8,000$ ،حيث يحتاج البتكوين إلى حوافز جديدة تساعد فى انتعاش الأسعار مجددا وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

ويعاذ هذا التوقع إلى إنه بعد الحركة الصعودية الكبيرة فى أسعار العملة الرقمية الرائدة فى السوق ، حدوث مستويات تشبع شرائي ستؤدي إلى انكماش فى الأسعار لعدة أسابيع.