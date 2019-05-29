شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تجدد مخاوف عجز الميزانية فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف العجز المتزايد فى ميزانية إيطاليا ، واحتمالات اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضد الحكومة الإيطالية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وقاد المكاسب فى جلسة يوم الاثنين شركات صناعة السيارات، بعدما أكدت فيات كرايسلر و رينو على إجراء محادثات اندماج بينهما.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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انخفض مؤشر فوتسي الإيطالي بأكثر من 1% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بسبب تجدد التوترات بين روما وبروكسيل بشأن تزايد العجز فى ميزانية ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وأكد بعض المسؤولين فى أوروبا أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يبدأ خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ، وتعود أسواق الأسهم الأمريكية للعمل اليوم بعد عطلة عامة فى الولايات المتحدة يوم الاثنين.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 4% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.2%.

وعلى خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ، مع عودة السوق البريطاني للعمل بعد عطلة عامة بالأمس فى المملكة المتحدة ، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" قد أعلنت يوم الجمعة إنها ستستقيل فى السابع من حزيران/يونيو المقبل.