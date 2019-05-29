شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثالث بفعل مخاوف حيال الديون والعجز فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال أزمة الديون والعجز فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا" ، بالتزامن مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:59 جرينتش ،ليتداول عند 1.1153$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1160$ ،وسجل الأعلى عند 1.1172$ ، والأدنى عند 1.1152$.

فقد اليورو يوم الثلاثاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1215$ ، وبعد بيانات قوية عن الثقة فى الاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو.

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قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إن المفوضية الأوروبية قد تغرم إيطاليا 3 مليار يورو لكسرها قواعد الديون والعجز فى الاتحاد الأوروبي.

تأتي تلك التصريحات بعد أنباء عن اتخاذ المفوضية الأوروبية خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديون ،واتساع العجز بالميزانية ، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، كأفضل استثمار بديل حاليا بعد تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.