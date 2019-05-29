- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثالث بفعل مخاوف حيال الديون والعجز فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال أزمة الديون والعجز فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا" ، بالتزامن مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:59 جرينتش ،ليتداول عند 1.1153$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1160$ ،وسجل الأعلى عند 1.1172$ ، والأدنى عند 1.1152$.
فقد اليورو يوم الثلاثاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1215$ ، وبعد بيانات قوية عن الثقة فى الاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إن المفوضية الأوروبية قد تغرم إيطاليا 3 مليار يورو لكسرها قواعد الديون والعجز فى الاتحاد الأوروبي.
تأتي تلك التصريحات بعد أنباء عن اتخاذ المفوضية الأوروبية خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديون ،واتساع العجز بالميزانية ، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، كأفضل استثمار بديل حاليا بعد تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يتراجع لليوم الثالث بفعل مخاوف حيال الديون والعجز فى إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.