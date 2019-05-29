شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في قرابة عام مع تراجعها بما يفوق الأربعة بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من الأربعة بالمائة أو بقرابة من 5$ اليوم الأربعاء لنشهد توسع العمليات التصحيحية في أعقاب ارتفاعها في مطلع هذا الأسبوع للأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي واختبارها لمستويات 122.16$ عقب استعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري بعد أن تكبدت العام الماضي خسائر موسعة.

وفي تمام الساعة 05:45 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 4.33% إلى مستويات 109.90$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.62$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 108.40$، بينما حققت الأعلى لها عند 114.85$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.93$ مليار.

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هذا تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر بقرابة 3% خلال الأسبوع الجاري وتعد بصدد أول خسائر أسبوعية لها في خمسة أسابيع، بينما لا تزال العملة الرقمية المشفرة تعكس مكاسب شهرية تفوق 50% وتعد بصدد أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وأظهرت آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

كما تعد العملة الرقمية المشفرة بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، ويأتي ذلك مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية مع مطلع هذا العام وبالأخص عقب خسائر البورصات العالمية بشكل ملحوظ في أخر أشهر العام الماضي من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة وتسعير الأسواق لاندلاع حرب تجارية بين واشنطون وبكين مؤخراً.