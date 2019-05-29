شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.28% لتتداول حالياً عند 14.36$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأدنى لها في ستة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 14.33$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.91 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6 مقابل 3 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2% خلال الربع الفصلي الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة، لكون قرابة ثلاثي الطلب العالمي من الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً بالحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.