شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1164 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1160 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 1.1172.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الرابع الماضي، كما قد تظهر أيضا القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لثاني أكبر اقتصاديات المنطقة مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في نيسان/أبريل الماضي، وصدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي والتي قد تعكس ارتفاعاَ 0.5% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس الماضي.

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وصولاً إلى إلقاء محافظ البنك المركزي الألماني جينز ويدمان خطاباً تحت عنوان "بروميثيوس وإبيميثيوس في العصر الرقمي" في ندوة للمدفوعات في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة التغير في البطالة عن ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 8 ألف مقابل 12 ألف في نيسان/أبريل، وقبل الكشف عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت البقاء في السلطة حتى عام 2021 نظراً لاعتقادها بأن خليفتها المرشحة لذلك المنصب كرامب كارنباور لا تصلح لذلك المنصب وغير مؤهلة لتكون المستشارة الألمانية خلفاُ لها، وأفادت التقرير الصادرة عن وكالة بلومبيرج الإخبارية أن المستشارة الألمانية من المقرر أن تتنحى عن منصبها كزعيمة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وفي سياق أخر، أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني عن كون قواعد الاتحاد الأوروبي يجب أ، تهدف إلى خفض مستويات البطالة عوضاً عن خفض العجز الحكومي، موضحاً أنه لا يجب أن تهدف قواعد الاتحاد لخفض عجز الموازنة الحكومية دون الثلاثة بالمائة، ومضيفاً أنه ليس من المفترض أن تكون عائدات السندات الإيطالية أعلى من نظيرتها في الدول الأخرى.

وفي نفس السياق، نوه أيضا سالفيني لكون سيبذل قصارى جهده من أجل تغير قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي يعتبرها قديمة ولم تعد صالحة ويجب تغيرها، وجاء ذلك تعليقاً منه على التقرير الني تطرقت لكون المفوضية الأوروبي قد تقدم على إجراء خطوات تأديبية ضد إيطاليا بسبب مواردها المالية العامة، وتلى ذلك أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية بيير موسكوفيتشي عن رفضه فرض المفوضية عقوبات على إيطاليا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6 مقابل 3 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2% خلال الربع الفصلي الماضي.