شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يتخلص من ضغطه السلبي - تحليل صباحي - 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 63.37 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6023.27 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5916.50 ومستوى المقاومة 6200.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يتخلص من ضغطه السلبي - تحليل صباحي - 29-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.