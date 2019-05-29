شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يتخلص من ضغطه السلبي - تحليل صباحي - 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 63.37 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6023.27 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5916.50 ومستوى المقاومة 6200.00 .