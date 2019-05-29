شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 29-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.02% بما يعادل 168.93 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويبدو ذلك كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر حيال مستوى المقاومة 8677.73 خلال تداولاته القادمة ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع المؤشر لعودة الانخفاض ، مستهدفاً مستوى الدعم 8189.98 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8200.00 ومستوى المقاومة 8700.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 107
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 69
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عدد أسهم الشركات الثابتة 13
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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